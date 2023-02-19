«Колорадо» обыграл «Сент-Луис», Ничушкин забил впервые с 21 января

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:1.

В составе «Эвеланш» дубль оформил Боуэн Байрам, еще по голу забили Микко Рантанен и Валерий Ничушкин, который отличился впервые с 21 января. У «блюзменов» единственную шайбу забросил Самуэль Блэз.

После этого матча «Колорадо» с 65 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 55 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Колорадо» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Рантанен — 35 (Маккиннон, Комфер), 16:37 — 0:1. Байрам — 3 (Рантанен, Жирар), 27:37 — 0:2. Блэй — 2 (Кайру, Браун), 35:28 — 1:2. Ничушкин — 9 (бол., Лехконен, Маккиннон), 42:56 — 1:3. Байрам — 4 (бол., Жирар, Комфер), 49:40 — 1:4.

Вратари: Биннингтон — Аннунен.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 20 (5+9+6) — 33 (15+9+9).

Наши: Барбашев (18.49/0/-1), Бучневич (6.04/0/0), Торопченко (14.46/0/0) — Ничушкин (18.41/4/0).

18 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.