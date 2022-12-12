«Колорадо» в овертайме обыграл «Сент-Луис», у Ничушкина результативный пас

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Сент-Луис» со счетом 3:2.

В составе «Эвеланш» хет-трик оформил Микко Рантанен, у Валерия Ничушкина результативная передача. У «блюзменов» шайбы забили Владимир Тарасенко и Брэндон Саад.

После этого матча «Колорадо» с 30 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 25 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Колорадо» — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Рантанен — 17 (Ньюхук, Б. Хант), 30:58 — 0:1. Тарасенко — 8 (бол., О`Райлли, Томас), 48:01 — 1:1. Саад — 6 (мен.), 58:24 — 2:1. Рантанен — 18 (Комфер, Тэйвз), 59:51 — 2:2. Рантанен — 19 (Макар, Ничушкин), 60:29 — 2:3.

Вратари: Биннингтон — Францоуз.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (9+11+12+0) — 31 (10+8+11+2).

Наши: Барбашев (16.43/2/+1), Тарасенко (18.25/4/-1) — Ничушкин (22.57/1/+1).

11 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.