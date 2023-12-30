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Сегодня, 06:40

Голевой пас Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Сент-Луисом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото USA Today Sports
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«Колорадо» на выезде обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Победную шайбу за 3 минуты до конца третьего периода забросил форвард гостей Девон Тэйвз с передачи российского нападающего «Эвеланш» Валерия Ничушкина.

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 30 бросков.

«Колорадо» занимает третье место в таблице Западной конференции с 47 очками в 36 матчах. «Сент-Луис» идет на девятой строчке с 37 очками в 35 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Колорадо» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Джохансен — 11 (Друэн, Мэнсон), 15:11 — 0:1. Томас — 14 (мен.), 16:31 — 1:1. Тэйвз — 5 (Ничушкин, Джохансен), 57:06 — 1:2.

Нереализованный буллит: Макар (Колорадо), 47:56.

Вратари: Биннингтон — Георгиев.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 29 (10+7+12) — 23 (4+7+12).

Наши: Бучневич (24.23/5/+1), Торопченко (14.01/1/0) — Ничушкин (20.40/1/0).

30 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сент-Луис Блюз
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