«Сент-Луис» обыграл «Колорадо» и продлил победную серию до 12 матчей, у Бучневича гол

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Колорадо» со счетом 5:4.

В составе «блюзменов» дубль оформил Карл Болдук, по голу забили Джейк Нейборс, Павел Бучневич и Роберт Томас, набравший 5 (1+4) очков. У «Эвеланш» отличились Росс Колтон, Майлз Вуд, Нэйтан Маккиннон и Сэм Малински.

«Сент-Луис» продлил победную серию до 12 матчей и с 93 очками расположился на седьмом месте в Западной конференции. «Колорадо» с 98 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Колорадо» — 5:4 (2:0, 2:2, 1:2)

Голы: Болдюк — 17 (бол., Томас, Фаулер), 0:49 — 1:0. Нейберс — 22 (Томас), 7:41 — 2:0. Бучневич — 17 (Снаггерад), 21:01 — 3:0. Болдюк — 18 (бол., Томас, Фаулер), 28:53 — 4:0. Колтон — 16 (О`Коннор), 35:32 — 4:1. Вуд — 4 (Койл), 37:45 — 4:2. Маккиннон — 32 (Нельсон, Макар), 57:42 — 4:3. Томас — 21 (п.в., Фаулер), 59:29 — 5:3. Малински — 4 (Тэйвз), 59:51 — 5:4.

Вратари: Биннингтон — Блэквуд.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (12+4+6) — 39 (17+8+14).

Наши: Бучневич (20.29/2/+1), Торопченко (13.39/0/-2) — Ничушкин (24.26/6/-1).

6 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей