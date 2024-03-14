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14 марта, 05:06

Гол Торопченко помог «Сент-Луису» обыграть «Лос-Анджелес»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хоккеист Алексей Торопченко
Алексей Торопченко.
Фото USA Today Sports
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«Сент-Луис» на своем льду выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Блюз» одержали вторую победу подряд после серии из трех поражений.

Российский нападающий хозяев Алексей Торопченко забросил одну шайбу.

«Сент-Луис» набрал 71 очко и поднялся на 9-е место в Западной конференции. «Кингз» идут на 8-й строчке — 77 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Торопченко — 13 (Ледди, Уокер), 17:30 — 1:0. Нейберс — 21 (Фолк, Болдюк), 21:57 — 2:0. Саад — 20 (Парэйко, Хэйс), 50:26 — 3:0. Кемпе — 21 (Даути, Тюркотт), 53:08 — 3:1.

Вратари: Биннингтон — Тэлбот (56:33 — 57:14, 57:27).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (9+14+7) — 41 (14+14+13).

Наши: Бучневич (17.13/1/0), Торопченко (10.57/2/+1) — Гавриков (18.52/0/-2).

14 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Алексей Торопченко
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Сент-Луис Блюз
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