«Сент-Луис» встретится с «Миннесотой» в регулярном чемпионате НХЛ

«Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра будет проходить на стадионе «Энтерпрайз» в Сент-Луисе, стартовое вбрасывание состоится в 4.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Видео могут появляться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями игры «Сент-Луис» — «Миннесота» можно ознакомиться в матч-центе на нашем сайте.

В регулярном чемпионате НХЛ «Миннесота» набрала 25 очков в 17 матчах, «Сент-Луис» — 17 очков в 19 матчах. Встреча этих команд в октябре завершилась победой команды Кирилла Капризова (4:1).

В предыдущих играх сезона «Сент-Луис» уступил «Каролине» (1:4), а «Миннесота» — «Далласу» (1:2).