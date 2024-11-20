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Сегодня, 01:00

«Сент-Луис» — «Миннесота»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Сент-Луис» встретится с «Миннесотой» в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра будет проходить на стадионе «Энтерпрайз» в Сент-Луисе, стартовое вбрасывание состоится в 4.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Видео могут появляться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями игры «Сент-Луис» — «Миннесота» можно ознакомиться в матч-центе на нашем сайте.

В регулярном чемпионате НХЛ «Миннесота» набрала 25 очков в 17 матчах, «Сент-Луис» — 17 очков в 19 матчах. Встреча этих команд в октябре завершилась победой команды Кирилла Капризова (4:1).

В предыдущих играх сезона «Сент-Луис» уступил «Каролине» (1:4), а «Миннесота» — «Далласу» (1:2).

Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сент-Луис Блюз

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