«Миннесота» обыграла «Сент-Луис», вратарь «Уайлд» Густавссон забил гол в концовке

«Миннесота» на выезде обыграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Голкипер гостей Филип Густавссон забил гол в концовке, отправив шайбу в пустые ворота хозяев.

Также у «Уайлд» забили Райан Хартман, Якуб Лауко и Марко Росси. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал две результативные передачи, у другого российского нападающего команды Марата Хуснутдинова один голевой пас.

Единственная шайба хозяев на счету Мэттью Джозефа.

«Миннесота» занимает шестое место в таблице Западной конференции НХЛ с 6 очками в 4 матчах. «Сент-Луис» идет на восьмой строчке с 4 очками в 4 играх.

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«Сент-Луис» — «Миннесота» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Хартман — 2 (бол., Капризов, Фэйбер), 3:50 — 0:1. Лауко — 1 (мен., Хуснутдинов, Бродин), 27:52 — 0:2. Росси — 1 (Зуккарелло, Капризов), 40:46 — 0:3. Джозеф — 1 (Болдюк, Броберг), 50:10 — 1:3. Густавссон — 1 (бол., п.в.), 59:51 — 1:4.

Вратари: Биннингтон (59:26 — 59:51) — Густавссон.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 28 (6+13+9) — 28 (4+8+16).

Наши: Бучневич (21.40/3/-1), Торопченко (10.48/0/0) — Капризов (27.59/0/+1), Тренин (13.43/2/0), Хуснутдинов (14.44/0/+1).

16 октября. Сент-Луис. Enterprise Center.