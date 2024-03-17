«Миннесота» уступила «Сент-Луису», несмотря на гол и результативный пас Капризова

17 марта, 05:57
«Миннесота» на выезде уступила «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 Б.
В основное время у хозяев забили Джордан Кайру и Брэйден Шенн. У гостей отличились Марко Росси и Кирилл Капризов. Капризов также сделал один результативный пас.
В серии буллитов «Сент-Луис» одержал победу со счетом 2:1, победный бросок выполнил Джордан Кайру. Кирилл Капризов не реализовал свою попытку.
«Миннесота» занимает девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 73 очками в 68 матчах. «Сент-Луис» идет на десятой строчке с 73 очками в 67 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Миннесота» — 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Кайру — 21 (бол., Нейберс, Томас), 25:49 — 1:0. Шенн — 14 (Кайру, Ледди), 40:27 — 2:0. Росси — 18 (Капризов), 41:10 — 2:1. Капризов — 35 (Зуккарелло, Богосян), 56:01 — 2:2.
Победный буллит: Кайру.
Вратари: Биннингтон — Флери.
Штраф: 9 — 13.
Броски: 37 (11+12+13+1) — 24 (6+8+8+2).
Наши: Бучневич (19.00/1/-1), Торопченко (10.42/0/0) — Капризов (24.01/4/+1), Хуснутдинов (9.19/0/0).
17 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.