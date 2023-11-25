«Сент-Луис» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» с крупным счетом обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3.

В составе «Блюз» голами отметились Павел Бучневич, Роберт Томас и Джейк Нейборс. У гостей шайбы забросили Филип Форсберг и Люк Евангелиста, оформвшие дубли, а также Яков Тренин, Спенсер Стастни, Райан О'Райлли и Кифер Шервуд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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