«Сент-Луис» победил «Нью-Джерси». Торопченко и Бучневич забили по голу

«Сент-Луис» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Блюз» одержали третью победу подряд.

В составе победителей голами отметились российские нападающие Павел Бучневич и Алексей Торопченко. На счету Ивана Барбашева голевая передача.

«Сент-Луис» набрал 55 очков и идет на 11-м месте в Западной конференциию «Нью-Джерси» располагается на 3-й строчке в Восточной конференции — 75 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Нью-Джерси» — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Бучневич — 16 (Барбашев, О`Райлли), 16:32 — 1:0. Мерсер — 12 (Боквист, Сиверсон), 17:30 — 1:1. Торопченко — 4 (Уокер, Парэйко), 24:00 — 2:1. Кайру — 25 (Шенн, Томас), 25:35 — 3:1. Хаула — 5 (Зеттерлунд, Шарангович), 28:32 — 3:2. Шенн — 16 (бол., Кайру, Томас), 51:42 — 4:2.

Вратари: Биннингтон — Блэквуд.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 36 (13+12+11) — 36 (16+13+7).

Наши: Барбашев (15.57/3/+2), Бучневич (19.24/2/+1), Торопченко (12.01/3/+1) — -.

17 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей.