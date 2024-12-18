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Сегодня, 06:45

«Сент-Луис» на своем льду проиграл «Нью-Джерси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сент-Луис» проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Дэвилз» одержали третью победу подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Нью-Джерси» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Палат — 6 (Л. Хьюз, Пеши), 15:13 — 0:1. Ноесен — 14 (бол., Хишир, Д. Хьюз), 33:09 — 0:2. Диллон — 2, 43:38 — 0:3. Кайру — 14 (Фолк, Шенн), 50:28 — 1:3. Братт — 14 (п.в., Д. Хьюз), 56:44 — 1:4.

Вратари: Биннингтон (50:19 — 50:28, 55:04 — 56:44) — Маркстрем.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 21 (5+7+9) — 28 (7+7+14).

Наши: Бучневич (17.24/1/+1), Торопченко (15.23/0/0) — -.

18 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Сент-Луис Блюз
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