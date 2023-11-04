Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:27

«Сент-Луис» обыграл «Нью-Джерси». Бучневич и Торопченко очков не набрали

Евгений Козинов
Корреспондент
4 ноября. Сент-Луис — Нью-Джерси — 4:1.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Сент-Луис» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Встреча прошла на льду арены «Энтерпрайз» в Сент-Луисе.

Российские игроки «Блюз» Павел Бучневич и Алексей Торопченко не набрали очков.

«Сент-Луис» набрал 9 очков и занимает 10-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 3-й строчке в Восточной конференции — 13 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Нью-Джерси» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Нейберс — 2 (Блэй, Сундквист), 27:12 — 1:0. Хэйс — 1 (Ледди, Врана), 29:54 — 2:0. Лазар — 1 (Хольц, Марино), 36:39 — 2:1. Хэйс — 2 (п.в., Парэйко, Биннингтон), 58:23 — 3:1. Томас — 3 (п.в., Фолк, Хэйс), 59:51 — 4:1.

Вратари: Биннингтон — Шмид (57:49 — 58:23, 58:29 — 59:51).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (11+13+11) — 34 (7+11+16).

Наши: Бучневич (17.40/1/+1), Торопченко (8.29/0/0) — -.

4 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Сент-Луис Блюз
0
Читайте также
Биография фигуриста Протопопова: великая карьера, побег из СССР и желание вернуться с прахом жены
Источник: владелец «Оттавы» продал долю в «Монреале» за рекордные 2,5 миллиарда долларов
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Правительство ввело особый порядок воинского учета для заключенных
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шестеркин получил травму и может пропустить матч с «Миннесотой»

НХЛ: «Баффало» проиграл «Филадельфии», «Сент-Луис» победил «Нью-Джерси». Расписание матчей 4 ноября