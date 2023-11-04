«Сент-Луис» обыграл «Нью-Джерси». Бучневич и Торопченко очков не набрали

«Сент-Луис» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Встреча прошла на льду арены «Энтерпрайз» в Сент-Луисе.

Российские игроки «Блюз» Павел Бучневич и Алексей Торопченко не набрали очков.

«Сент-Луис» набрал 9 очков и занимает 10-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 3-й строчке в Восточной конференции — 13 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Нью-Джерси» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Нейберс — 2 (Блэй, Сундквист), 27:12 — 1:0. Хэйс — 1 (Ледди, Врана), 29:54 — 2:0. Лазар — 1 (Хольц, Марино), 36:39 — 2:1. Хэйс — 2 (п.в., Парэйко, Биннингтон), 58:23 — 3:1. Томас — 3 (п.в., Фолк, Хэйс), 59:51 — 4:1.

Вратари: Биннингтон — Шмид (57:49 — 58:23, 58:29 — 59:51).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (11+13+11) — 34 (7+11+16).

Наши: Бучневич (17.40/1/+1), Торопченко (8.29/0/0) — -.

4 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center.