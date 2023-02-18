0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:02

«Сент-Луис» обменял О'Райли в «Торонто» на россиянина Абрамова и выбор в первом раунде драфта

Евгений Козинов
Корреспондент
Райан О`Райлли.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Торонто» и «Сент-Луис» согласовали обмен. Клубы подтвердили сделку на официальных сайтах.

Нападающие Райан О'Райлли и Ноэль Аччьяри продолжат карьеру в «Мэйпл Ливз». За своих игроков «Блюз» получили российского форварда Михаила Абрамова и американского нападающего Адама Годетта, а также три драфт-пика — первый раунд в 2023 году, второй — в 2024-м, и третий — в 2023-м.

Также в этой сделке поучаствовала «Миннесота». Изначально «Сент-Луис» обменял О'Райлли в «Уайлд», а только оттуда игрок отправился в «Торонто» в обмен на пик четвертого раунда. Клубы распределили зарплату игрока.

В текущем сезоне О'Райлли набрал 19 (12+7) очков в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Абрамов выступал только за фарм-клуб в АХЛ — 16 (6+10) очков в 34 матчах.

Райан О`Райлли
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Обсудить
Читайте также
Халк могуч даже в 36: экс-форвард «Зенита» разрывает бразильскую лигу голами со штрафных
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Журналист Херш назвал российскую спецоперацию обоснованной
В США оценили необходимость нового выделения средств для помощи Украине
Поврежденный корабль «Прогресс МС-21» отстыковался от МКС
В Херсонской области предупредили о провокациях Киева в Снигиревке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Миннесота» по буллитам переиграла «Даллас»

«Анахайм» проиграл «Лос-Анджелесу». Куликов набрал одно очко