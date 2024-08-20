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Сегодня, 18:23

«Сент-Луис» объявил о переходе Броберга и Холлоуэйя, «Эдмонтон» не повторил предложения

Руслан Минаев
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«Сент-Луис» объявил о переходе защитника Филипа Броберга и нападающего Дилана Холлоуэйя.

Игроки подписали двухлетние соглашения. «Эдмонтон» решил не повторять предложения «Блюз». Броберг по новому контракту будет получать 4,58 миллиона долларов в год, Холлоуэй — 2,29 миллиона.

«Ойлерз» получили взамен выборы во втором и третьем раундах драфта НХЛ-2025.

22-летний канадец Холлоуэй в прошлом сезоне набрал 9 (6+3) очков в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ. 23-летний швед Броберг набрал 2 (0+2) очка в 12 играх.

Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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