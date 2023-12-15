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НХЛ

Сегодня, 06:33

«Сент-Луис» победил «Оттаву», Бучневич набрал два очка

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото USA Today Sports
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«Сент-Луис» обыграл «Оттаву» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский форвард «Блюз» Павел Бучневич забросил одну шайбу и сделал один голевой пас.

«Сент-Луис» поднялся на девятое место в таблице Западной конференции с 29 очками в 29 матчах.

«Оттава» идет на последней, 16-й строчке Востока с 22 очками в 24 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Оттава» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Голы: Томас — 11 (Фолк, Бучневич), 8:20 — 1:0. Томас — 12 (Фолк, Крюг), 25:17 — 2:0. Саад — 7 (Ледди, Капанен), 28:42 — 3:0. Кубалик — 6 (Батерсон, Чикран), 30:22 — 3:1. Бучневич — 10 (Кайру, Томас), 47:07 — 4:1. Джозеф — 6 (Грейг, Чикран), 58:26 — 4:2.

Вратари: Биннингтон — Корписало.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 30 (14+12+4) — 34 (6+15+13).

Наши: Бучневич (21.49/3/+2), Торопченко (13.27/3/0) — Зуб (22.59/2/-3), Тарасенко (17.07/3/-2).

15 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Сент-Луис Блюз
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