«Питтсбург» уступил «Сент-Луису», Малкин забросил одну шайбу

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Сент-Луису» со счетом 2:4.

В составе «Пингвинз» одну шайбу забросил Евгений Малкин, у «блюзменов» результативную передачу оформил Алексей Торопченко.

После этого матча «Питтсбург» с 4 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 5 очками — на восьмой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Питтсбург» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Саад — 1 (Томас, Кайру), 9:33 — 1:0. Малкин — 4 (Летанг), 19:55 — 1:1. Нейберс — 1 (Капанен, Фолк), 25:39 — 2:1. Парэйко — 1 (Торопченко, Сундквист), 27:12 — 3:1. Саад — 2 (Капанен, Томас), 55:13 — 4:1. Зогорна — 1 (Эллер, О`Коннор), 56:27 — 4:2.

Вратари: Биннингтон — Джерри (56:43 — 57:45, 59:00 — 59:51).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 21 (8+9+4) — 33 (11+12+10).

Наши: Александров (7.29/0/+1), Торопченко (12.03/2/+1) — Малкин (18.20/2/0).

22 октября. Сент-Луис. Enterprise Center.