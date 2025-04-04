«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Питтсбург», Бучневич забил один гол

«Сент-Луис» на своем льду переиграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Блюз» одержали 11-ю победу подряд.

Российский нападающий хозяев Павел Бучневич забросил одну шайбу. 29-летний россиянин набрал 49 (16+33) очков в 71 игре этого сезона.

«Сент-Луис» набрал 91 очко в 77 матчах и занимает 7-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 13-й строчке в Восточной конференции — 72 очка в 76 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Питтсбург» — 5:4 ОТ (0:1, 3:1, 1:2, 1:0)

Голы: Раст — 27 (Макгроэрти), 3:32 — 0:1. Нейберс — 20 (Томас, Броберг), 20:39 — 1:1. Девар — 4 (Ракелль, Раст), 24:22 — 1:2. Бучневич — 16 (Уокер), 26:48 — 2:2. Кайру — 33 (Фаулер), 28:05 — 3:2. Нейберс — 21 (Снаггерад, Сундквист), 45:56 — 4:2. Ракелль — 33 (бол., Кросби, Грызлик), 51:15 — 4:3. Макгроэрти — 1 (Койвунен, Карлссон), 59:35 — 4:4. Томас — 20 (бол., Кайру), 62:12 — 5:4.

Вратари: Хофер — Джерри.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 19 (4+10+3+2) — 28 (8+7+13+0).

Наши: Бучневич (22.30/1/0), Торопченко (11.57/1/0) — -.

4 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.