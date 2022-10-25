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Сегодня, 19:38

«Сент-Луис» поместил Бучневича в список травмированных. Клуб уже подписал нового нападающего

Иван Шитик
Корреспондент
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«Сент-Луис» поместил нападающего Павла Бучневича в список травмированных, сообщает сайт команды.

27-летний россиянин пропустит встречу регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» из-за травмы верхней части тела.

В текущем сезоне на его счету 2 (1+1) очка в игре против «Коламбуса» (5:2).

«Сент-Луис» уже подписал нового нападающего и заключил контракт с Тайлером Питликом. Соглашение рассчитано на один год. Зарплата Питлика составит 750 тысяч долларов.

30-летний Питлик ранее находился в клубе на просмотровом контракте.

Павел Бучневич
Тайлер Питлик
ХК Сент-Луис Блюз
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