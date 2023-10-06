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Сегодня, 11:00

«Сент-Луис»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

«Сент-Луис» стартует в регулярном чемпионате НХЛ 13 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Сент-Луиса».
Якуб Врана (15-й номер) празднует гол с партнерами по «Сент-Луису».
Фото USA Today Sports
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Основная информация о клубе «Сент-Луис Блюз» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Сент-Луис Блюз»
Город: Сент-Луис, штат Миссури (США)
Год основания: 1967
Главный тренер: Крейг Беруби
Капитан: Брэйден Шенн
Домашняя арена (вместимость): Энтерпрайз-центр (18 400)
Конференция: Западная
Дивизион: Центральный

«Сент-Луис»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

«Сент-Луис» является обладателем Кубка Стэнли 2019 года.

«Блюз» в сезоне 2022 / 2023 заняли 12-е место в турнирной таблице Западной конференции с 81 очком и стали шестыми в Центральном дивизионе. «Сент-Луис» не вышел в плей-офф НХЛ.

«Сент-Луис»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Сент-Луис» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ в гостях на «American Airlines Center» матчем против «Далласа». Начало — в 03.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Блюз» встретятся на выезде со «Старз» в четверг, 18 апреля (начало — 04.30 мск).

«Сент-Луис»: календарь матчей в октябре 2023

13 октября. 03:00 (мск). «Даллас» — «Сент-Луис»

15 октября. 03:00. «Сент-Луис» — «Сиэтл»

20 октября. 03:00. «Сент-Луис» — «Аризона»

22 октября. 03:00. «Сент-Луис» — «Питтсбург»

25 октября. 03:45. «Виннипег» — «Сент-Луис»

27 октября. 04:00. «Калгари» — «Сент-Луис»

28 октября. 05:00. «Ванкувер» — «Сент-Луис»

Календарь матчей «Сент-Луиса» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Сент-Луиса»

Крейг Беруби (57 лет) начал тренерскую карьеру в 2004 году. Канадский специалист ранее работал в «Филадельфии Фантомс», «Филадельфии» и «Чикаго Вулвз». С 2018 года тренирует «Блюз», с которым взял Кубок Стэнли в 2019 году.

Российские хоккеисты «Сент-Луиса»

  • Павел Бучневич (нападающий)
  • Алексей Торопченко (нападающий)
  • Никита Александров (нападающий)

«Сент-Луис»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».

Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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