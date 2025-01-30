«Сент-Луис» расторг контракт с двукратным обладателем Кубка Стэнли

«Сент-Луис» и нападающий Брэндон Саад расторгли соглашение по соглашению сторон.

Ранее хоккеист прошел процедуру драфта отказов.

Американец выступал за «Блюз» с сезона-2021/22. В этом сезоне на счету Саада 15 (7+8) очков в 43 матчах.

Его контракт с «Сент-Луисом» с зарплатой в 4,5 миллиона долларов в год действовал до конца сезона-2025/26.

32-летний Саад является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго». Всего в активе 906 матчей в НХЛ, в которых он отметился 515 (260+255) очками.