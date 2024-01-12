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НХЛ

Сегодня, 10:40

«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Рейнджерс» — 5:2. Команда из Нью-Йорка потерпела третье поражение подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

В составе гостей голевой передачей отметился Артемий Панарин. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 15 из 19 бросков по своим воротам.

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НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сент-Луис Блюз
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