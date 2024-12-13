«Сан-Хосе» обыграл «Сент-Луис», Коваленко оформил ассистентский хет-трик

Сегодня, 06:31
«Сан-Хосе» на выезде переиграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
Голы: Тоффоли — 12 (Селебрини, Коваленко), 1:21 — 0:1. Нейберс — 10 (Сутер, Парэйко), 10:26 — 1:1. Селебрини — 9 (Лильегрен, Коваленко), 25:43 — 1:2. Селебрини — 10 (бол., Гранлунд, Уолман), 39:53 — 1:3. Шенн — 5 (Болдюк, Нейберс), 45:34 — 2:3. Уолман — 5 (Коваленко, Штурм), 46:01 — 2:4. Кайру — 11 (Бучневич, Томас), 47:57 — 3:4.
Вратари: Биннингтон — Георгиев.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 19 (4+8+7) — 31 (14+11+6).
Наши: Бучневич (20.09/1/+1), Торопченко (11.56/2/0) — Коваленко (13.18/1/+2), Костин (11.05/0/0), Мухамадуллин (15.40/1/0).
13 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.