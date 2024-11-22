«Сент-Луис» по буллитам обыграл «Сан-Хосе»

Сегодня, 06:52
«Сент-Луис» выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Уокер — 3 (Факса), 0:11 — 1:0. Веннберг — 4 (бол., Гранлунд, Селебрини), 8:23 — 1:1. Кайру — 6 (Жозеф, Томас), 31:47 — 2:1. Веннберг — 5 (Гранлунд, Селебрини), 59:51 — 2:2.
Победный буллит: Нейберс.
Вратари: Биннингтон — Аскаров.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 31 (15+6+9+1) — 24 (7+6+9+2).
Наши: Бучневич (22.26/3/0), Торопченко (10.21/0/+1) — Костин (12.45/2/-1).
22 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center. 17273 зрителя.