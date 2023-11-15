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«Сент-Луис» разгромил «Тампу». Бучневич набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
15 ноября. «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» — 5:0.
Фото USA Today Sports
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«Сент-Луис» на своем льду обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0. «Блюз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий Павел Бучневич набрал 2 очка, сделав две голевые передачи.

«Сент-Луис» набрал 17 очков и идет на 7-м месте в Западной конференции. «Тампа» располагается на 9-й строчке в Восточной конференции — 16 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Парэйко — 2 (Томас, Бучневич), 11:09 — 1:0. Кайру — 3 (Крюг, Фолк), 36:17 — 2:0. Врана — 2 (Крюг, Хэйс), 36:36 — 3:0. Капанен — 3 (п.в., Бучневич), 56:02 — 4:0. Кайру — 4 (Шенн), 59:18 — 5:0.

Вратари: Биннингтон — Йоханссон.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 29 (10+8+11) — 30 (8+15+7).

Наши: Бучневич (16.49/0/+2), Торопченко (12.23/1/+1) — Кучеров (20.46/4/-1), Сергачев (18.09/1/-2).

15 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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