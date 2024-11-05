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5 ноября, 23:40

«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Сент-Луис» и Тампа-Бэй» проведут матч в регулярном чемпионате НХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Форвард «Тампы» Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Сент-Луис» и «Тампа-Бэй» проведут матч в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 6 ноября. Начало игры в «Энтерпрайз-центре» в Сент-Луисе — в 4.00 по московскому времени.

Официальные трансляции НХЛ в России не ведутся. Прямые эфиры игр североамериканской лиги можно найти в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» доступны в матч-центре «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Блюз» набрали 12 очков в 12 матчах, в предыдущей игре команда Павла Бучневича победил «Торонто» (4:2, на своем льду).

У «Лайтнинг» — 14 очков в 12 матчах, в предыдущей игре команда Никиты Кучерова и Андрея Василевского уступила «Виннипегу» (4:7).

НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг

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