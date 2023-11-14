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Сегодня, 21:00

«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Видеотрансляция матча НХЛ «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» 15 ноября во Вконтакте начнется в 4.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Никита Кучеров.
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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«Сент-Луис» на своем льду спортивной арены «Энтерпрайз-центр» сыграет против «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 04.00 по московскому времени.

В социальной сети «ВКонтакте» в прямом эфире пройдет бесплатная видеотрансляция противостояния «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй».

Следить за ключевыми событиями игры «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Блюз» с 15 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Лайтнинг» с 16 очками располагаются на пятой строчке в Атлантическом дивизионе.

Узнать о расписании матчей и где смотреть трансляции игр в ночь на 15 ноября можно в материале «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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