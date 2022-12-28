«Сент-Луис» проиграл в овертайме «Торонто». Самсонов сделал 30 сэйвов

«Сент-Луис» на своем льду проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ. «Блюз» потерпели третье поражение подряд.

Российский голкипер гостей Илья Самсонов отразил 30 из 34 бросков по своим воротам.

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Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Торонто» — 4:5 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 0:1)

Голы: Холл — 2 (Мэттьюс, Джиордано), 3:08 — 0:1. Росен — 3 (Браун, Торопченко), 7:34 — 1:1. Таварес — 15 (Марнер, Ярнкрок), 19:03 — 1:2. Керфут — 5 (мен., Ярнкрок, Лильегрен), 25:26 — 1:3. О`Райлли — 10 (Шенн), 27:39 — 2:3. Фолк — 6 (бол., Бучневич, Тарасенко), 29:30 — 3:3. Ярнкрок — 7 (Хольмберг, Энгвалль), 35:16 — 3:4. Кайру — 17 (Парэйко, Томас), 45:13 — 4:4. Нюландер — 21, 64:03 — 4:5.

Нереализованный буллит: Броди (Т), 61:24.

Вратари: Биннингтон — Самсонов.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 34 (11+11+10+2) — 37 (5+17+11+4).

Наши: Барбашев (17.06/0/-1), Бучневич (20.03/1/0), Тарасенко (21.37/5/-3), Торопченко (9.27/0/+1) — -.

28 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.