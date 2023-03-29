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НХЛ

Сегодня, 05:45

«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Ванкувер». Кузьменко оформил дубль

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сент-Луис» переиграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ. «Блюз» прервали трехматчевую победную серию «Кэнакс».

В составе победителей голом и голевой передачей отметился российский нападающий Павел Бучневич. Российский форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко оформил дубль.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Ванкувер» — 6:5 ОТ (2:2, 3:1, 0:2, 1:0)

Голы: Хьюз — 6 (Бесер, Миллер), 6:06 — 0:1. Торопченко — 7, 11:50 — 1:1. Фолк — 10 (Бучневич, Блэй), 16:48 — 2:1. Кузьменко — 36 (бол., Миллер, Петтерссон), 19:41 — 2:2. Врана — 8 (Саад), 27:24 — 3:2. Томас — 17 (бол., Фолк, Саад), 32:08 — 4:2. Бучневич — 25 (Капанен, Блэй), 33:36 — 5:2. Бесер — 16 (бол., Хьюз), 38:28 — 5:3. Кузьменко — 37 (Петтерссон, Майерс), 52:18 — 5:4. Хьюз — 7 (Бесер, Джошуа), 59:06 — 5:5. Врана — 9 (Шенн, Фолк), 60:28 — 6:5.

Вратари: Биннингтон — Демко (57:21 — 59:06).

Штраф: 11 — 7.

Броски: 31 (17+8+5+1) — 37 (13+12+12+0).

Наши: Бучневич (19.10/2/0), Торопченко (11.47/3/+1) — Кравцов (10.17/0/-1), Кузьменко (18.43/3/+2).

29 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.

Андрей Кузьменко
Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Сент-Луис Блюз
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