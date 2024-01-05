«Сент-Луис» переиграл «Ванкувер»

Сегодня, 06:38
«Сент-Луис» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.
«Сент-Луис» набрал 39 очков и занимает 11-е место в Западной конференции. «Ванкувер» занимает 3-ю строчку — 51 очко.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Ванкувер» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Гарлэнд — 4 (Блюгерс, Джошуа), 1:57 — 0:1. Парэйко — 7 (Томас, Кайру), 24:22 — 1:1. Томас — 16 (Перунович, Бучневич), 48:03 — 2:1.
Вратари: Биннингтон — Демко (56:43).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 32 (11+10+11) — 26 (9+7+10).
Наши: Бучневич (21.57/1/+2), Торопченко (11.36/2/-1) — Задоров (21.19/5/0), Михеев (14.03/0/0).
5 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.