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Сегодня, 06:38

«Сент-Луис» переиграл «Ванкувер»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сент-Луис» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

«Сент-Луис» набрал 39 очков и занимает 11-е место в Западной конференции. «Ванкувер» занимает 3-ю строчку — 51 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Ванкувер» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Гарлэнд — 4 (Блюгерс, Джошуа), 1:57 — 0:1. Парэйко — 7 (Томас, Кайру), 24:22 — 1:1. Томас — 16 (Перунович, Бучневич), 48:03 — 2:1.

Вратари: Биннингтон — Демко (56:43).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 32 (11+10+11) — 26 (9+7+10).

Наши: Бучневич (21.57/1/+2), Торопченко (11.36/2/-1) — Задоров (21.19/5/0), Михеев (14.03/0/0).

5 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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