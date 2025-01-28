«Сент-Луис» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» на своем льду проиграл «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

У «Кэнакс» Конор Гарлэнд оформил дубль, а также по голу забили Джей Ти Миллер, Пиус Сутер и Тайлер Майерс. У «Блюз» отличились Дилан Холлоуэй и Колтон Парэйко.

«Ванкувер» с 54 очками в 49 матчах идет на 9-м месте в Западной конференции, а «Сент-Луис» — на 10-й строчке — 50 очков в 51 игре.

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