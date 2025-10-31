«Сент-Луис» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» победил «Сент-Луис» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

За «Кэнакс» в основное время трижды забил Кифер Шервуд, у хозяев отличились Дилан Холлоуэй, Джимми Снаггерад и Пиус Сутер. Победный буллит исполнил Джейк Дебраска.

«Ванкувер» (12 очков после 12 матчей) занимает 10-е место в таблице Западной конференции. «Сент-Луис» (8 очков после 11 матчей) идет на 15-м месте.

