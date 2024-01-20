«Сент-Луис» на своем поле сыграет против «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на воскресенье, 21 января. Встреча пройдет на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе, Миссури, США. Начало — в 04.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Сент-Луис» — «Вашингтон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Сент-Луис» находится на 12-й позиции Западной конференции, имея в своем активе 44 очка. «Вашингтон» занимает девятую позицию Восточной конференции, набрав 50 очков. «Сент-Луис» находится на 12-й позиции Западной конференции, имея в своем активе 44 очка. «Вашингтон» занимает девятую позицию Восточной конференции, набрав 50 очков.

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