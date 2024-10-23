«Сент-Луис» уступил «Виннипегу»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступил «Виннипегу» со счетом 2:3.

В составе хозяев отличились Брэндон Саад, оформивший дубль. У «Джетс» шайбы забросили Нино Нидеррайтер, Колин Миллер и Кайл Коннор.

В следующем матче «Сент-Луис» 25 октября сыграет с «Торонто», «Виннипег» в этот же день встретится на выезде с «Сиэтлом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Виннипег» — 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)

Голы: Саад — 1 (Томас, Парэйко), 10:11 — 1:0. Нидеррайтер — 2 (бол., Пионк, Перфетти), 28:12 — 1:1. Миллер — 1 (Перфетти, Элерс), 33:58 — 1:2. Коннор — 5 (Самберг, Перфетти), 37:40 — 1:3. Саад — 2 (Кайру, Томас), 45:15 — 2:3.

Вратари: Биннингтон (58:27) — Хеллибак.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (11+9+8) — 24 (6+14+4).

Наши: Бучневич (20.04/2/-1) — Наместников (14.36/0/+2).

23 октября. Сент-Луис. Enterprise Center.