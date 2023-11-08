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НХЛ

Сегодня, 06:33

«Виннипег» на выезде обыграл «Сент-Луис»

Сергей Разин
корреспондент
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«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:2.

В составе «Джетс» 3 (2+1) очка набрал Кайл Коннор, 3 (1+2) очка у Марка Шайфли, Алекс Иафалло оформил ассистентский хет-трик. У «блюзменов» шайбы забросили Ник Пионк и Кол Перфетти.

После этого матча «Виннипег» с 12 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 11 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Виннипег» — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Голы: Шайфли — 5 (бол., Иафалло, Коннор), 8:44 — 0:1. Пионк — 1 (Шайфли, Иафалло), 16:15 — 0:2. Томас — 5 (Такер, Капанен), 16:55 — 1:2. Коннор — 7 (бол., Моррисси, Иафалло), 24:34 — 1:3. Коннор — 8 (Шайфли, Иафалло), 41:02 — 1:4. Шенн — 2 (Крюг, Фолк), 48:08 — 2:4. Перфетти — 2 (п.в., Моррисси), 57:32 — 2:5.

Вратари: Биннингтон (56:55 — 57:32) — Хеллибак.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 22 (12+6+4) — 37 (10+17+10).

Наши: Бучневич (17.31/3/0), Торопченко (10.14/0/0) — Наместников (14.59/0/+1).

8 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Сент-Луис Блюз
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