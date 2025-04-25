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Сегодня, 07:31

Хет-трик Бучневича помог «Сент-Луису» обыграть «Виннипег», у Торопченко гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Сент-Луис» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл дома «Виннипег» со счетом 7:2.

В составе «Блюз» 4 (3+1) очка набрал Павел Бучневич, 5 (1+4) очков у Кэм Фаулера, еще по голу забили Джордан Кайру, Алексей Торопченко и Колтон Парайко. У «Джетс» шайбы забросили Давид Густафссон и Ник Пьонк, Владислав Наместников получил 10 минут дисциплинарного штрафа за драку.

Счет в серии 2-1 в пользу «Виннипега». Следующий матч пройдет 27 апреля и начнется в 20:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Сент-Луис» — «Виннипег» — 7:2 (3:0, 0:0, 4:2)

Голы: Бучневич — 1 (Снаггерад, Фаулер), 0:48 — 1:0. Бучневич — 2 (бол., Томас, Фаулер), 3:11 — 2:0. Фаулер — 1 (Томас, Бучневич), 15:51 — 3:0. Густафссон — 1 (Андерсон-Долан, Бэррон), 44:32 — 3:1. Бучневич — 3 (Томас), 45:24 — 4:1. Кайру — 2 (бол., Фаулер), 47:56 — 5:1. Торопченко — 1 (Нейберс, Факса), 50:32 — 6:1. Пионк — 1 (бол., Миллер, Эпплтон), 52:50 — 6:2. Парэйко — 1 (бол., Фаулер, Нейберс), 56:17 — 7:2.

Вратари: Биннингтон — Хеллибак (Комри, 50:32).

Штраф: 22 — 40.

Броски: 28 (15+6+7) — 18 (7+7+4).

Наши: Бучневич (18.58/5/+3), Торопченко (12.46/1/+1) — Наместников (14.07/0/0).

25 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей.

Счет в серии: 1-2.

12
Алексей Торопченко
Павел Бучневич
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Сент-Луис Блюз
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