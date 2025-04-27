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Сегодня, 19:00

«Сент-Луис» — «Виннипег»: трансляция матча НХЛ онлайн

«Сент-Луис» и «Виннипег» встретятся в матче 1-го раунда Кубка Стэнли
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Сент-Луис Блюз» и «Виннипег Джетс» встретятся в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли в воскресенье, 27 апреля. Игра пройдет в «Энтерпрайз Центре» в Сент-Луисе, стартовое вбрасывание состоится в 20.00 по московскому времени.

«Сент-Луис» — «Виннипег»: прямая трансляция матча плей-офф НХЛ (видео)

Ключевые события игры «Сент-Луис» — «Виннипег» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры Кубка Стэнли показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

После трех матчей серии счет 2-1 в пользу «Джетс». Два дня назад «Блюз» выиграли третий матч, разгромив соперника на своем льду — 7:2 после хет-трика российского форварда Павла Бучневича.

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Виннипег» (116 очков) финишировал первым на «Западе» и выиграл Президентский трофей лучшему клубу лиги, а «Сент-Луис» (96 очков) стал восьмым в конференции.

Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Сент-Луис Блюз
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