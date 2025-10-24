Видео
24 октября, 05:48

«Юта» победила «Сент-Луис», Сергачев сделал две результативные передачи

Евгений Козинов
Корреспондент
Михаил Сергачев (слева).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Юта» на выезде выиграла у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

У «маммонтов» хет-трик оформил Логан Куили, две шайбы забросил Клэйтон Келлер, а также по голу на свой счет записали Иэн Коул и Ник Шмальц. У «Блюз» отличились Пиус Сутер, Натан Уокер, Филип Броберг, а также российский нападающий Павел Бучневич, который прервал свою серию без заброшенных голов.

Российский защитник «Маммот» Михаил Сергачев в этой игре сделал две голевые передачи.

«Юта» набрала 12 очков в 8 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 11-й строчке — 7 очков в 11 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
24 октября, 03:00. Enterprise Center (Сент-Луис)
Сент-Луис
Юта
2

  • Kirill Boglovsky

    Сам ты "маммонт". И откуда вынул ещё четыре игры у Сент-Луиса? там все по 7-9 игр провели

    24.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Михаил Сергачев
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Сент-Луис Блюз
    ХК Юта Маммот
