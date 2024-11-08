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Сегодня, 06:56

«Сент-Луис» потерпел поражение от «Юты», Бучневич набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сент-Луис» на своем льду проиграл «Юте» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами. Его признали второй звездой встречи.

«Юта» и «Сент-Луис» занимают 8-е и 9-е место в Западной конференции соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Юта» — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Голы: Кессельринг — 3 (Келлер, Шмальц), 0:18 — 0:1. Парэйко — 4 (Бучневич, Нейберс), 18:41 — 1:1. Маччелли — 3 (Гюнтер, Кули), 38:09 — 1:2. Кайру — 5 (Бучневич), 53:29 — 2:2. Гюнтер — 7, 56:39 — 2:3. Макбэйн — 3 (п.в., Сергачев, Хэйтон), 59:56 — 2:4.

Вратари: Хофер (58:05 — 59:56) — Ингрэм.

Штраф: 21 — 24.

Броски: 15 (8+2+5) — 31 (11+14+6).

Наши: Бучневич (18.37/1/-2), Торопченко (14.21/1/0) — Сергачев (28.00/1/+2).

8 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center. 17528 зрителей.

Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Юта

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