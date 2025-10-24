Видео
24 октября, 09:49

«Сент-Луис» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

Павел Лопатко

«Юта» выиграла у «Сент-Луиса» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

У победителей забили Логан Куили (трижды), Клэйтон Келлер (дважды), Иэн Коул и Ник Шмальц, у «Сент-Луиса» — Пиус Сутер, Натан Уокер, Филип Броберг и Павел Бучневич.

«Юта» (восемь матчей, 12 очков) занимает третье место в таблице Западной конференции. «Сент-Луис» (семь матчей, семь очков) идет на 12-м месте.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте

