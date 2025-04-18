Капризов забил 25 голов и набрал 56 очков: итоговая статистика сезона НХЛ-2024/25

Сегодня, 10:50
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов завершил регулярный чемпионат НХЛ с 56 очками.
27-летний россиянин провел 41 матч, пропустив столько же, большую часть — из-за травм. На его счету 25 голов и 31 результативная передача при показателе полезности «+19». Он стал вторым снайпером команды, уступив Мэттью Болди (27), и третьим бомбардиром. Больше Капризова очков набрали Болди (73) и Марко Росси (60).
В общей сложности на счету Капризова 386 (185+201) очков в 319 матчах НХЛ.
В первом раунде плей-офф НХЛ «Миннесота» сыграет с «Вегасом». Стартовая встреча пройдет 21 апреля.