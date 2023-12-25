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Сегодня, 10:01

Сергачев может восстановиться к матчу «Тампа» — «Флорида»

Руслан Минаев
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Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев может принять участие в матче с «Флоридой» в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает журналист Эрик Эрлендссон в соцсети X.

Игрок помещен в резервный список травмированных. Матч «Тампа» — «Флорида» состоится 27 декабря.

25-летний россиянин получил травму в первом периоде игры с «Сент-Луисом» (6:1) — в левую ногу хоккеиста попала шайба. Игрок не смог вернуться на лед.

В сезоне-2023/24 Сергачев принял участие в 33 матчах и набрал 19 (2+17) очков.

Михаил Сергачев
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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