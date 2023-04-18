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Сегодня, 05:43

Сергачев назвал сына в честь Достоевского

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев назвал сына в честь российского писателя Федора Достоевского, сообщает The Athletic.

Как сообщает источник, Достоевский — любимый автор 24-летнего россиянина. Сергачеву нравится, как писатель описывает людей в своих произведениях. Также супруги хотели, чтобы у их сына было русское имя.

14 апреля стало известно, что в семье Сергачева родился сын.

Защитник является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампы». В нынешнем сезоне Сергачев провел за клуб 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 64 (10+54) очка.

Михаил Сергачев
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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