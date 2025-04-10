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10 апреля, 07:19

Сергачев номинирован на «Билл Мастертон Трофи» за высокое мастерство и верность хоккею

Игнат Заздравин
Корреспондент
Михаил Сергачев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Защитник «Юты» Михаил Сергачев впервые в карьере попал в число номинантов на премию «Билл Мастертон Трофи», вручаемую в НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею.

«Юта» летом 2024 года обменяла 26-летнего россиянина из «Тампы». В текущем сезоне Сергачев набрал 51 (15+36) очко в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Также на премию номинированы Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Джейсон Робертсон («Даллас»), Райан Макдона («Тампа»), Ник Бланкенбург («Нэшвилл») и Джейден Шварц («Сиэтл»), а полный список номинантов будет опубликован позднее.

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Михаил Сергачев
Хоккей
НХЛ
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