Сергачев номинирован на «Билл Мастертон Трофи» за высокое мастерство и верность хоккею

Защитник «Юты» Михаил Сергачев впервые в карьере попал в число номинантов на премию «Билл Мастертон Трофи», вручаемую в НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею.

«Юта» летом 2024 года обменяла 26-летнего россиянина из «Тампы». В текущем сезоне Сергачев набрал 51 (15+36) очко в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Также на премию номинированы Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Джейсон Робертсон («Даллас»), Райан Макдона («Тампа»), Ник Бланкенбург («Нэшвилл») и Джейден Шварц («Сиэтл»), а полный список номинантов будет опубликован позднее.