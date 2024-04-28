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Сегодня, 06:55

Сергачев — о возвращении после травмы: «Это было похоже на мой дебют в НХЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев после четвертого матча серии плей-офф НХЛ с «Флоридой» (6:3) поделился впечатлениями от возвращения на лед после травмы.

«Я чувствовал себя прекрасно, болельщики громко скандировали мое имя, и я это ценю. Я снова почувствовал себя хоккеистом. Честно говоря, прошлой ночью я не мог уснуть, это было похоже на мою первую игру в НХЛ. Я просто благодарен, что я здесь», — приводит слова Сергачева официальный сайт НХЛ.

Михаил Сергачев. Стэмкос кошмарит Бобровского, а Сергачев вернулся после страшной травмы! Лучший матч «Тампы» против «Флориды»

25-летний россиянин отметился результативной передачей и был признан третьей звездой встречи. Для Сергачева это первый матч после перелома левой ноги, который он получил 8 февраля. В регулярном чемпионате защитник провел 34 матча, в которых набрал 19 (2+17) очков.

Михаил Сергачев
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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