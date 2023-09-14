Сергачев ответил на вопрос, хочет ли он получить гражданство США

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев ответил на вопрос, планирует ли получать гражданство США.

«Это хорошая тема на самом деле, потому что я столько налогов уже отдал, будут у меня когда-нибудь привилегии какие-нибудь? Потому что я плачу налоги и ничего не получаю от этого. Если подумать, у меня налоги 40 процентов почти. Из моих почти 8,5 миллиона долларов», — приводит слова Сергачева Forbes.ru.

Ранее Сергачев рассказал о своем новом контракте с «Тампой».

25-летний россиянин выступает в Северной Америке с 2016 года. В минувшем сезоне защитник провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 64 (10+54) очка.