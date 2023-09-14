Сергачев ответил на вопрос, хочет ли он получить гражданство США

Сегодня, 08:28
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев ответил на вопрос, планирует ли получать гражданство США.
«Это хорошая тема на самом деле, потому что я столько налогов уже отдал, будут у меня когда-нибудь привилегии какие-нибудь? Потому что я плачу налоги и ничего не получаю от этого. Если подумать, у меня налоги 40 процентов почти. Из моих почти 8,5 миллиона долларов», — приводит слова Сергачева Forbes.ru.
Ранее Сергачев рассказал о своем новом контракте с «Тампой».
25-летний россиянин выступает в Северной Америке с 2016 года. В минувшем сезоне защитник провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 64 (10+54) очка.
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
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|2
|Бостон
|0
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
|0
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
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|1
|Аризона
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|2
|Виннипег
|0
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|0
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|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
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|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
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|0
|2
|Ванкувер
|0
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|3
|Вегас
|0
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|4
|Калгари
|0
|0
|0
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|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
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|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
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|8
|Эдмонтон
|0
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|11.10
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
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