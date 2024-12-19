Сергачев признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

26-летний хоккеист принес «Юте» победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:2 ОТ), забросив шайбу в овертайме. В общей сложности на счету Сергачева 23 (8+15) очка за 31 встречу.

Второй звездой дня стал форвард «Флориды» Мэттью Ткачук, оформивший дубль в матче с «Миннесотой» (6:1).

Первой звездой дня признали нападающего «Анахайма» Фрэнка Ватрано, забившего два гола и отдавшего результативный пас в игре с «Виннипегом» (3:2).