Сергачев признан второй звездой матча «Юта» — «Колорадо»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (4:3 ОТ).

В игре 27-летний россиянин отметился голом и двумя результативными передачами.

Первой звездой матча стал одноклубник Сергачева нападающий Дилан Гюнтер, на его счету победная шайба в овертайме. Третьей звездой стал вратарь «Юты» Карел Веймелка, отразивший 29 из 33 бросков по своим воротам.

«Маммот» с 10 очками в 7 играх занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.