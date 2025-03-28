Сергачев — о 0:8 от «Тампы»: «Это было ужасно, удар в лицо»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (0:8).

«Это было ужасно, от начала и до конца мы не играли в тот хоккей, в который хотели играть, и это было видно. Нам нужно принять решение, хотим ли мы попасть в плей-офф или нет. Это своего рода удар в лицо», — приводит слова Сергачева официальный сайт НХЛ.

«Тампа» набрала 89 очков в 72 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Юта» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 75 очков в 72 играх.