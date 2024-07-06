Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:43

Сергачев о том, что «Тампа» обменяла его в «Юту»: «Я был в шоке»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Михаил Сергачев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Защитник Михаил Сергачев рассказал, как воспринял свой обмен из «Тампы-Бэй» в «Юту».

29 июня «Лайтнинг» отправили 26-летнего россиянина в клуб-дебютант НХЛ в обмен на Конора Гика, Джей Мозера, а также два драфт-пика.

«Сначала я был в шоке. Обмен стал для меня неожиданностью. Потом я пообщался со своим агентом, несколькими игроками, в том числе, с Клейтоном Келлером. Все говорили мне о «Юте» только хорошее. Вообще, тут все здорово организовано. Считаю, это большая возможность для меня проявить себя, стать лидером. Жду сезона!» — приводит официальный сайт НХЛ слова Сергачева.

Сергачев выступал за «Тампу» с 2017 года. В сезоне-2023/24 хоккеист набрал 19 (2+17) очков в 34 матчах за команду.

Михаил Сергачев
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Обсудить
Читайте также
Юлиан Нагельсманн признан самым влюбленным тренером Евро-2024 за поцелуи с подругой
Okko приобрел права на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций
Ставки по ипотеке выросли до 23%
Ставка на Соболева, нехватка левого полузащитника и очень быстрые отборы. Как теперь выглядит «Спартак» при Деяне Станковиче
В Вилючинске обрушился фасад здания «Почты России»
В Херсонской области рассказали о лесных пожарах из-за атак ВСУ
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Матвей Гридин подписал контракт новичка с «Калгари»