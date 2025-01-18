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18 января, 23:20

Сергачев пропустит матч с «Сент-Луисом» из-за травмы

Алина Савинова
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Главный тренер «Юты» Андре Туриньи сообщил, что защитник Михаил Сергачев не сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

26-летний россиянин получил травму верхней части тела.

«Он ушибся. Должен вернуться со дня на день. Сегодня он не сыграет», — приводит пресс-служба «Юты» слова Туриньи.

Матч «Юты» и «Сент-Луиса» пройдет в ночь на 19 января и начнется в 5.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Сергачев провел 44 матча в НХЛ, отметившись 8 голами и 22 результативными передачами.

Михаил Сергачев
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Юта
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